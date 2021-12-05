Малиновский заявил, что в «Аталанте» не думают о скудетто
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский после победы над «Наполи» (3:2) в матче 16-го тура серии А сказал, что в команде не думают о чемпионстве.
«Возможность побороться за чемпионство? Нет-нет-нет, мы не обсуждаем это в раздевалке, — цитирует украинца Get Italian Football News. — Давайте думать о следующем матче. В Неаполе сложно заработать очки. Мы играли хорошо, мы никогда не сдаемся. Мы знали, что можем добиться результата за 90 минут».
Малиновский забил один из мячей в составе гостей в этой игре. Также отличились Мерих Демирал и Ремо Фройлер.
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