Малиновский заявил, что в «Аталанте» не думают о скудетто

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский после победы над «Наполи» (3:2) в матче 16-го тура серии А сказал, что в команде не думают о чемпионстве.

«Возможность побороться за чемпионство? Нет-нет-нет, мы не обсуждаем это в раздевалке, — цитирует украинца Get Italian Football News. — Давайте думать о следующем матче. В Неаполе сложно заработать очки. Мы играли хорошо, мы никогда не сдаемся. Мы знали, что можем добиться результата за 90 минут».

Малиновский забил один из мячей в составе гостей в этой игре. Также отличились Мерих Демирал и Ремо Фройлер.