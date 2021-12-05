Малиновский забил 13 голов из-за пределов штрафной. Больше только у Месси

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметился голом в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (3:2). Это его 13-й гол из-за пределов штрафной в серии А.

13 — Since his debut in #SerieA (August 2019), only Lionel Messi (18) has scored more goals from outside the box than Ruslan Malinovskyi (13) in the Top-5 European Leagues. Viewfinder.#NapoliAtalanta — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) December 4, 2021

Как сообщает Opta, именно столько украинец забил с августа 2019 года, когда он перешел в «Аталанту». В топ-5 лигах Европы дальними ударами за это время больше забивал только Лионель Месси. Форвард «ПСЖ» ранее выступавший за «Барселону», забил 18 мячей из-за пределов штрафной.

Малиновский забил один из мячей в составе гостей в этой игре. Также отличились Мерих Демирал и Ремо Фройлер.