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Малиновский совершил результативное действие в 11-м матче за «Аталанту» подряд

23:20
Руслан Малиновский. Фото Twitter
Руслан Малиновский. Фото Twitter
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский забил мяч в финале Кубка Италии против «Ювентуса». Благодаря этому он продлил свою серию из результативных матчей до 11.

В этих матчах украинец забил семь мячей и сделал девять результативных передач. Для 28-летнего футболиста это 42-й матч за «Аталанту» в сезоне. В его активе 10 мячей и 12 голевых передач.

По ходу второго тайма счет в матче равный — 1:1.

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