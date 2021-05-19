Малиновский совершил результативное действие в 11-м матче за «Аталанту» подряд
23:20
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский забил мяч в финале Кубка Италии против «Ювентуса». Благодаря этому он продлил свою серию из результативных матчей до 11.
В этих матчах украинец забил семь мячей и сделал девять результативных передач. Для 28-летнего футболиста это 42-й матч за «Аталанту» в сезоне. В его активе 10 мячей и 12 голевых передач.
По ходу второго тайма счет в матче равный — 1:1.
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