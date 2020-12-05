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Малиновский сдал отрицательный тест на коронавирус и вернулся к тренировкам «Аталанты»

14:19
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

27-летний украинец выздоровел после того, как заразился коронавирусом, и вернулся к тренировкам с командой. Хавбек будет готов к матчу Лиги чемпионов против «Аякса».

В текущем сезоне Малиновский провел 9 матчей за «Аталанту», в которых сделал две результативные передачи.

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