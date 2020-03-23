Малиновский попал в сферу интересов «Фиорентины»

Руководство «Фиорентины» в летнее трансферное окно может приобрести у «Аталанты» полузащитника Руслана Малиновского, утверждает Corriere dello Sport.

Однако 26-летний украинец — это не основной вариант в центр поля для «фиалок». Главной целью клуба на межсезонье остается хавбек «Милана» Лукас Пакета, за которого флорентийцы готовы предложить 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Малиновский провел 31 матч во всех турнирах за «Аталанту», забив пять голов.