Малиновский оценил результаты «Аталанты» в этом сезоне

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал, что думает о выступлении своей команды в текущем сезоне.

«Каждый матч играем на победу, а в конце увидим, как оно будет. Про скудетто не разговаривают в клубе, потому что впереди нас очень сильные команды.

Я считаю, что если мы закончим год в Лиге чемпионов, то это будет большим достижением для Бергамо и «Аталанты». Этот чемпионат очень тяжелый, потому что все команды на очень высоком уровне. Конкуренция очень высокая за четыре места, поэтому на данный момент играем за Лигу чемпионов, а дальше посмотрим, как будет», — цитирует Малиновского телеканал «Футбол 1».

После 15 туров серии А «Аталанта» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. У лидера чемпионата — «Наполи» — 35 очков.