Малиновский может уйти в "Наполи" не меньше, чем за 10 миллионов евро

Сергей Серебренников, агент полузащитника "Генка" Руслана Малиновского, отметил, что игроком интересуются многие клубы. Украинский хавбек выступает за "Генк" с 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 36 матчах чемпионата Бельгии, в которых забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач.

Ранее появлялась информация, что за 26-летним игроком следит "Наполи"

– Малиновский обладает хорошими качествами. Его техника помогает команде играть быстрее, – цитирует Серебрянникова CalcioNapoli24. – Что касается "Наполи", то нечестно называть клубы. Однако я ообщался со многими итальянскими и английскими командами.

"Генк" потребует за него не меньше 10 миллионов евро. Руслан должен сделать большой шаг вперед. Нас интересует не только участие в Лиге чемпионов, но также перспективы роста клуба. "Наполи" соответствует этим критериям.