Мален забил шесть голов в семи матчах за «Рому»

Нападающий «Ромы» Дониэлл Мален забил гол в ворота «Ювентуса» в матче 27-го тура чемпионата Италии (3:3).

Это шестой гол 27-летнего нидерландца в семи матчах за «Рому».

По данным Opta, с момента своего дебюта за римскую команду 18 января Мален входит в число лучших бомбардиров топ-5 европейских лиг, уступая по количеству голов только Харри Кейну из «Баварии». Кроме того, как и Мален, столько же голов в Ла лиге забили только Ламин Ямаль («Барселона») и Анте Будимир («Осасуна»).

«Рома» арендовала Малена у «Астон Виллы», соглашение действует до 30 июня 2026 года.

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