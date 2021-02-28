Мальдини заявил, что «Милан» примет решение по Томори в конце сезона

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался об арендованном защитнике Фикайо Томори.

«Томори — большой талант. У нас есть опция выкупа. Цена высокая, поэтому мы примем решение в конце сезона, тогда же и обсудим его будущее с руководством «Челси», — привел слова Мальдини с эфира Sky Sports журналист Фабрицио Романо.

Источник уточнил, что стоимость выкупа 23-летнего защитника — 28 миллионов евро.

«Милан» арендовал англичанина у «Челси» в январе. Томори сыграл 6 матчей за итальянский клуб.