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Мальдини заявил, что «Милан» примет решение по Томори в конце сезона

28 февраля 2021, 22:55
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался об арендованном защитнике Фикайо Томори.

«Томори — большой талант. У нас есть опция выкупа. Цена высокая, поэтому мы примем решение в конце сезона, тогда же и обсудим его будущее с руководством «Челси», — привел слова Мальдини с эфира Sky Sports журналист Фабрицио Романо.

Источник уточнил, что стоимость выкупа 23-летнего защитника — 28 миллионов евро.
«Милан» арендовал англичанина у «Челси» в январе. Томори сыграл 6 матчей за итальянский клуб.

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