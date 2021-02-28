Мальдини заявил, что «Милан» примет решение по Томори в конце сезона
28 февраля 2021, 22:55
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался об арендованном защитнике Фикайо Томори.
«Томори — большой талант. У нас есть опция выкупа. Цена высокая, поэтому мы примем решение в конце сезона, тогда же и обсудим его будущее с руководством «Челси», — привел слова Мальдини с эфира Sky Sports журналист Фабрицио Романо.
Источник уточнил, что стоимость выкупа 23-летнего защитника — 28 миллионов евро.
«Милан» арендовал англичанина у «Челси» в январе. Томори сыграл 6 матчей за итальянский клуб.
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