Мальдини рассказал, за что он извинялся перед Марадоной

Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини рассказал о том, почему ему приходилось просить прощения у экс-нападающего «Наполи» Диего Марадоны. Знаменитый аргентинец скончался в возрасте 60 лет.

«Я всегда считал себя довольно корректным защитником, но должен признаться, что на видео я видел, как совершал ужасные фолы на нем, но только потому, что он предугадывал мои действия, и я опаздывал из-за этого, — сказал Мальдини в интервью Telefoot. — Он был очень быстр, и его били на протяжении всей карьеры. После того, как я посмотрел видео, мне стало стыдно, и я сразу извинился перед ним».

Диего Марадона — двукратный чемпион Италии и двукратный победитель Кубка УЕФА в составе «Наполи». Сегодня в Буэнос-Айресе проходит церемония прощания с ним. Ранее сообщалось, что на ней произошли беспорядки.

На церемонии прощания с Диего Марадоной начались беспорядки