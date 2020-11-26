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Мальдини рассказал, за что он извинялся перед Марадоной

20:43
Паоло Мальдини и Диего Марадона. Фото Pintertest.
Паоло Мальдини и Диего Марадона. Фото Pintertest.
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Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини рассказал о том, почему ему приходилось просить прощения у экс-нападающего «Наполи» Диего Марадоны. Знаменитый аргентинец скончался в возрасте 60 лет.

«Я всегда считал себя довольно корректным защитником, но должен признаться, что на видео я видел, как совершал ужасные фолы на нем, но только потому, что он предугадывал мои действия, и я опаздывал из-за этого, — сказал Мальдини в интервью Telefoot. — Он был очень быстр, и его били на протяжении всей карьеры. После того, как я посмотрел видео, мне стало стыдно, и я сразу извинился перед ним».

Диего Марадона — двукратный чемпион Италии и двукратный победитель Кубка УЕФА в составе «Наполи». Сегодня в Буэнос-Айресе проходит церемония прощания с ним. Ранее сообщалось, что на ней произошли беспорядки.

На церемонии прощания с Диего Марадоной начались беспорядки

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