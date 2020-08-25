Мальдини рассказал о ситуации с трансфером Бакойоко
17:00
Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о трансферных планах итальянского клуба.
— Бакайоко? Мы ведем переговоры с «Челси» по поводу его трансфера. Тимуе — одна из наших главных целей, — передает слова Мальдини журналист Фабрицио Романо.
Напомним, что Темуе Бакайоко уже выступал на правах аренды за «Милан» в сезоне-2018/19.
Минувший сезон француз провел в «Монако», отметившись 1 голом и 2 результативными передачами в 20 матчах лиги 1.