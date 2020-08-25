Мальдини рассказал о ситуации с трансфером Бакойоко

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о трансферных планах итальянского клуба.

— Бакайоко? Мы ведем переговоры с «Челси» по поводу его трансфера. Тимуе — одна из наших главных целей, — передает слова Мальдини журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Темуе Бакайоко уже выступал на правах аренды за «Милан» в сезоне-2018/19.

Минувший сезон француз провел в «Монако», отметившись 1 голом и 2 результативными передачами в 20 матчах лиги 1.