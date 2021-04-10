Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Мальдини рассказал о переговорах по новому контракту с Ибрагимовичем

19:33
Паоло Мальдини (слева) и Златан Ибрагимович. Фото ФК «Милан».
Паоло Мальдини (слева) и Златан Ибрагимович. Фото ФК «Милан».
Теги:

Директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Мы очень близки к договоренности с Иброй. Осталось решить последние детали», — цитирует Мальдини Sky Sport Italia.

По информации источника, 39-летний швед и «Милан» достигли соглашения о новом контракте, о котором будет объявлено в начале следующей недели.

39-летний Ибрагимович выступает за «Милан» с 2020 года, в текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 мячей в 16 матчах.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...