Мальдини рассказал о переговорах по новому контракту с Ибрагимовичем
Директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
«Мы очень близки к договоренности с Иброй. Осталось решить последние детали», — цитирует Мальдини Sky Sport Italia.
По информации источника, 39-летний швед и «Милан» достигли соглашения о новом контракте, о котором будет объявлено в начале следующей недели.
39-летний Ибрагимович выступает за «Милан» с 2020 года, в текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 мячей в 16 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю