Мальдини рассказал, когда с сыном вылечится от коронавируса

Бывший защитник «Милана», а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини записал видеообращение. Ранее он вместе со своим сыном Даниэлем заразился коронавирусом.

— Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто выразил поддержку и заботу о моем здоровье и здоровье моего сына через социальные сети, — сказал Мальдини. — У нас все в порядке, мы должны вылечиться от вируса в течение недели. Спасибо за вашу любовь.

Также хочу поблагодарить всех тех врачей, медсестер, работников сферы здравоохранения и сотрудников правоохранительных органов, которые противостоят этой чрезвычайной ситуации. Вы заставляете нас гордиться тем, что мы итальянцы. Еще раз спасибо.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 374 921 человека. Умерших — 16 411, выздоровевших — 100 927. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.