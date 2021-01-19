Мальдини рассчитывает, что Манджукич принесет пользу «Милану»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассчитывает на новичка Марио Манджукича. Бывший нападающий «Ювентуса» успешно прошел медицинское обследование и вскоре подпишет контракт с «россонери».

- Хорошо знаем характер Манджукича, мы говорили с ним, — цитирует Sky Sport Italia Манджукича. — Мы не советуемся с игроками, все решает клуб. У нас есть прямой контакт с тренером. В футболе хороших парней недостаточно, но Марио не такой.