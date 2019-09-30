Мальдини призвал дать время Джампаоло

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что в клубе доверяют главному тренеру Марко Джампаоло. В 6 матчах у «Милана» 4 поражения.

— Повторяю то, что было сказано в воскресенье — тренер был нашим общим выбором, и мы всегда будем его защищать, — цитирует Sky Sport Italia Мальдини. — Просто дайте ему время, мы знаем, что у нас молодая команда и с какими проблемами столкнулись. Думали, что стартуем лучше.

В этот момент может показаться, что выхода нет, но нужно работать и улучшать игру. Футболисты должны быть самокритичны. Кажется, что все потеряно, но у нас шесть очков, мы знаем, что иногда ситуации мгновенно может измениться.

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