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Мальдини попробует уговорить Шевченко возглавить «Милан»

20:00
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Андрей Шевченко может стать новым главным тренером «Милана», утверждает La Gazzetta dello Sport. Технический директор клуба Паоло Мальдини встретится с украинцем после матча группового турнира Лиги чемпионов «Аталанта» — «Шахтер», который пройдет в Милане. Шевченко намерен посетить игру.

На данный момент Шевченко возглавляет сборную Украины. В качестве футболиста он защищал цвета «Милана» с 1999 по 2006 год и в сезоне-2008/09.

С «россонери» Шевченко выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча», а в дебютном сезоне стал лучшим бомбардиром серии A.

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