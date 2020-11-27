Мальдини подтвердил интерес «Милана» к Товену

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил информацию о том, что клуб интересуется полузащитником «Марселя» Флорианом Товеном.

«У Товена летом заканчивается контракт, так что он интересный игрок с экономической точки зрения. Он футболист высокого уровня. Учитывая его возраст, Флориан не совсем из тех игроков, которых мы подписали за эти два года, однако правильное сочетание команды создается с молодыми игроками и более опытными», — приводит слова Мальдини Telefoot.

В текущем сезоне 27-летний француз провел за «Марсель» 13 матчей, в которых забил 3 гола.