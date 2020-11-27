Мальдини подтвердил интерес «Милана» к Товену
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил информацию о том, что клуб интересуется полузащитником «Марселя» Флорианом Товеном.
«У Товена летом заканчивается контракт, так что он интересный игрок с экономической точки зрения. Он футболист высокого уровня. Учитывая его возраст, Флориан не совсем из тех игроков, которых мы подписали за эти два года, однако правильное сочетание команды создается с молодыми игроками и более опытными», — приводит слова Мальдини Telefoot.
В текущем сезоне 27-летний француз провел за «Марсель» 13 матчей, в которых забил 3 гола.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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