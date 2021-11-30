Мальдини — о Шевченко: «Он проявил храбрость. Шева — чемпион, и он это докажет»
Мальдини рассказал, чего ждет от матча «Милана» с «Дженоа»
14:40
Директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, чего ждет от матча с «Дженоа» в чемпионате Италии.
Мальдини и главный тренер генуэзского клуба вместе выступали в «Милане» будучи футболистами.
«Шева проявил храбрость. Ему нравится эта работа, и он взялся за трудную задачу. Он докажет, что он чемпион. Я поддерживаю его, но побеждать я всегда хочу, даже когда играю в настольный теннис с братом», — цитирует Мальдини Football Italia.
Матч «Дженоа» — «Милан» состоится 30 ноября. Начало — в 22.45 (мск).
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