Директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, чего ждет от матча с «Дженоа» в чемпионате Италии.

Мальдини и главный тренер генуэзского клуба вместе выступали в «Милане» будучи футболистами.

«Шева проявил храбрость. Ему нравится эта работа, и он взялся за трудную задачу. Он докажет, что он чемпион. Я поддерживаю его, но побеждать я всегда хочу, даже когда играю в настольный теннис с братом», — цитирует Мальдини Football Italia.

Матч «Дженоа» — «Милан» состоится 30 ноября. Начало — в 22.45 (мск).