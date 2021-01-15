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Мальдини лично провел переговоры с Манджукичем

16:50
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини провел личную беседу с нападающим Марио Манджукичем, сообщает Corriere della Sera.

Миланский клуб готов предложить 34-летнему хорвату контракт на 1,8 миллиона евро. Сам нападающий, который находится в статусе свободного агента, уже дал принципиальное согласие присоединиться к «россонери».

Последним клубом Манджукича был катарский «Аль-Духайль», который он покинул в июле 2020 года, с тех пор находясь без работы. В Италии хорват выступал за «Ювентус», четырежды выиграв скудетто и трижды став обладателем Кубка страны.

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