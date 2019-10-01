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Мальдини и Бобан могут покинуть «Милан»

18:26
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Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини и председатель футбольного департамента «россонери» Звонимир Бобан могут быть уволены из клуба. Владелец клуба, компания Elliott Management изучает причины слабого старта сезона, утверждает La Gazzetta dello Sport.

В первых шести турах cерии А «Милан» проиграл четыре раза, набрав 6 очков. «Россонери» занимают 16-е место в чемпионате Италии.

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