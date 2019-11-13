Мальдини хочет вернуть Анчелотти в «Милан»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти может вернуться в «Милан», сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, в возвращении специалиста заинтересован технический директор клуба Паоло Мальднни. Такой вариант может осуществиться, если Мальдини сохранит свой пост в руководстве россонери. Ранее сообщалось, что тренер может покинуть «Наполи» из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Бизнесмен недоволен тем, что игроки отказались выполнить распоряжение президента и не отправились на базу.

60-летний Карло Анчелотти тренировал «Милан» с 2001 по 2009 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии и дважды стал победителем Лиги чемпионов.

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