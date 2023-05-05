Малафеев поздравил Спаллетти с чемпионством в серии А

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поздравил своего экс-наставника Лучано Спаллетти с чемпионством в серии А с «Наполи».

«Брависсимо, мистер», — написал Малафеев в соцсетях.

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Итальянец приводил питерский клуб к двум титулам чемпионов России. Также на счету специалиста Кубок и Суперкубок России.

Это третье скудетто в истории «Наполи». Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.