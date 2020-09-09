Максимович хочет продлить контракт с «Наполи»

Защитник «Наполи» Никола Максимович хочет продлить контракт с клубом, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира. Cтороны ведут переговоры о новом соглашении, которое будет рассчитано до июня 2024 года. Действующий контракт футболиста истекает в июне 2021-го.

Однако клуб и игрок пока не могут достичь договоренности по финансовым вопросам. Защитник хочет получать по новому контракту 2,3 миллиона евро в год. Неаполитанцы предлагают сербу 1,5 миллиона.

Максимович выступает за «Наполи» с 2017 года. В прошлом сезоне футболист сыграл 28 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одни ассистом.