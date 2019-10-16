Макси Лопес простил Мауро Икарди

Нападающий Макси Лопес заявил, что простил бывшего партнера по «Сампдории» Мауро Икарди. Несколько лет назад тот увел у него на тот момент жену Ванду Нару, после чего Лопес развелся, а Икарди сам женился на ней.

— Я принял важное решение в жизни, — приводит слова Лопеса Football Italia со ссылкой на Club 947. — Да, те отношения разрушились, но они многому меня научили. Теперь я принял решение двигаться дальше и не концентрироваться на плохом.

Думаю, это правильный шаг. Все сталкиваются с проблемами и бедами, но твой жизненный путь зависит от того, как ты на них реагируешь.

Я простил Икарди. Теперь моя главная цель в жизни — моя семья и счастье моих детей.

Прошлое осталось позади. Я перевернул эту страницу.

35-летний Маки Лопес этим летом вернулся в Италию, подписав контракт с клубом «Кротоне», который выступает во втором дивизионе.