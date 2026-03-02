Маккенни продлил контракт с «Ювентусом» до 2030 года

«Ювентус» объявил о продлении контракта с полузащитником Уэстоном Маккенни.

Новый контракт с 27-летним американцем рассчитан до 2030 года.

Маккенни перешел в «Ювентус» из «Шальке» летом 2021 года. В этом сезоне он провел 38 матчей, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. Всего в активе полузащитника 26 голов и 26 результативных передач в 220 матчах в туринском клубе.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Маккенни в 22 миллиона евро.

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