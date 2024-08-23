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Сегодня, 09:42

Маккенни подпишет новый контракт с «Ювентусом» до 2026 года

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, новое соглашение с 25-летним американцем будет рассчитано до лета 2026 года. Действующий контракт истекает в 2025-м.

В минувшем сезоне Маккенни провел 38 матчей и отметился 10 результативными передачами.

ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 1 1 0 0 4-0 3
2
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
3
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
4
 Лацио 1 1 0 0 3-1 3
5
 Милан 1 0 1 0 2-2 1
6
 Дженоа 1 0 1 0 2-2 1
7
 Интер 1 0 1 0 2-2 1
8
 Торино 1 0 1 0 2-2 1
9
 Фиорентина 1 0 1 0 1-1 1
10
 Болонья 1 0 1 0 1-1 1
11
 Удинезе 1 0 1 0 1-1 1
12
 Парма 1 0 1 0 1-1 1
13
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14
 Рома 1 0 1 0 0-0 1
15
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
16
 Эмполи 1 0 1 0 0-0 1
17
 Венеция 1 0 0 1 1-3 0
18
 Комо 1 0 0 1 0-3 0
19
 Наполи 1 0 0 1 0-3 0
20
 Лечче 1 0 0 1 0-4 0
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24.08 19:30
Парма – Милан
 - : -
24.08 19:30
Удинезе – Лацио
 - : -
24.08 21:45
Интер – Лечче
 - : -
24.08 21:45
Монца – Дженоа
 - : -
25.08 19:30
Фиорентина – Венеция
 - : -
25.08 19:30
Торино – Аталанта
 - : -
25.08 21:45
Рома – Эмполи
 - : -
25.08 21:45
Наполи – Болонья
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