Маккенни и Дибала получили травмы в первом тайме матча против «Сассуоло»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло был вынужден сделать сразу две замены по ходу первого таймам матча 17-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

В середине тайма поле покинул полузащитник Уэстон Маккенни. Вместо него вышел игрок центра поля Аарон Рэмзи.

А в концовке первой половины игры не смогут продолжить нападающий Пауло Дибала. Его заменил хавбек Деян Кулушевски.