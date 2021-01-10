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Маккенни и Дибала получили травмы в первом тайме матча против «Сассуоло»

10 января 2021, 23:50
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло был вынужден сделать сразу две замены по ходу первого таймам матча 17-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

В середине тайма поле покинул полузащитник Уэстон Маккенни. Вместо него вышел игрок центра поля Аарон Рэмзи.

А в концовке первой половины игры не смогут продолжить нападающий Пауло Дибала. Его заменил хавбек Деян Кулушевски.

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