Маккенни и Дибала получили травмы в первом тайме матча против «Сассуоло»
10 января 2021, 23:50
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло был вынужден сделать сразу две замены по ходу первого таймам матча 17-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».
В середине тайма поле покинул полузащитник Уэстон Маккенни. Вместо него вышел игрок центра поля Аарон Рэмзи.
А в концовке первой половины игры не смогут продолжить нападающий Пауло Дибала. Его заменил хавбек Деян Кулушевски.
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