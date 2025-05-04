Маккенни близок к продлению контракта с «Ювентусом» до 2028 года
Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни близок к продлению контракта с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 26-летний американец достиг устного соглашения с туринским клубом, чтобы продлить контракт до 2028 года.
В текущем сезоне Маккенни провел 40 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Действующее соглашение рассчитано до лета 2026 года.
Новости