Маджер: "Роналду мог бы быть лидером даже в водном поло"

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Маджер в интервью "Известиям" отметил, что его друг и соотечественник Криштиану Роналду смог бы преуспеть в любом виде спорта, где есть мяч.
– Вы дружите с Криштиану Роналду. На ваш взгляд, он бы мог быть таким же ярким игроком в пляжном футболе?
– Мне кажется, что во всех видах спорта, где есть мяч, Криш мог бы быть лидером. Даже в водном поло (смеется).
– Когда он завершит карьеру, предложите ему помочь сборной Португалии по пляжному футболу?
– Хорошая идея! Будем надеяться, что он согласится на это предложение.
– Криштиану взял себе седьмой номер, потому что видел вашу игру (Маджер всю карьеру выступает под седьмым номером)?
– Не знаю. Мне хотелось бы в это верить (смеется).
– Можете описать Роналду несколькими словами?
– Он величайший в истории. Лучший футболист всех времен. Здесь я категоричен.
– А какой он в общении?
– Не могу назвать его своим близким другом, но, когда мы с ним общаемся, я не чувствую никакого дискомфорта. Он простой, очень приятный, отзывчивый парень. Никакого превосходства или надменности с его стороны не ощущается.
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