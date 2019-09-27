Маццари считает, что «Торино» заслужил победу в матче с «Миланом»

Главный тренер «Торино» Вальтер Маццари прокомментировал волевую победу над «Миланом» (2:1) в матче 5-го тура чемпионата Италии.

— Мы были вялыми в первом тайме, это происходит время от времени при игре дома, когда чувствуем давление, — цитирует Sky Sport Italia главного тренера. — Думаю, игроки лучше расскажут, что произошло в перерыве. Мы провели фантастическую игру и заслужили победу.

Равенство с «Наполи» по очкам? Серия А для нас как Джиро д' Италия, Сначала идет один этап, а затем смотрим итоговый результат.

Торино — Милан

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