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Люк Уилкшир: «Не удивился бы возвращению Кокорина в Россию в ближайшее время»

11:49
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилшир высказался об игре нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в нынешнем сезоне.

«Если честно, я видел не так много его выступлений, – приводит слова Уилкшира «РБ Спорт». — Александр не становится моложе. Когда в таком возрасте футболист не имеет регулярной игровой практики, он теряет форму. Нужно спросить его, насколько сильно он хочет доказать, что все еще готов играть на высоком уровне. У него есть все необходимые качества для этого, но нужно выжать из себя максимум. Не удивился бы возвращению Кокорина в Россию в ближайшее время».

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел три матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-ne-udivilsya-by-vozvrashheniyu-kokorina-v-rossiyu-v-blizhajshee-vremya/

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