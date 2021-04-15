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Лулич покинет «Лацио» по окончании сезона

15:30
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Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич покинет команду по окончании сезона, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 35-летний босниец уйдет из клуба на правах свободного агента. Сообщается, что футболист планирует завершить карьеру в Швейцарии, где он вырос.

В сезоне-2020/21 Лулич провел 12 матчей за «Лацио» и не отличился результативными действиями.

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