Лулич покинет «Лацио» по окончании сезона

Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич покинет команду по окончании сезона, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 35-летний босниец уйдет из клуба на правах свободного агента. Сообщается, что футболист планирует завершить карьеру в Швейцарии, где он вырос.

Senad #Lulic will leave #Lazio at the end of the season as a free agent. He has decided to return to Switzerland for the last years of his career. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) April 15, 2021

В сезоне-2020/21 Лулич провел 12 матчей за «Лацио» и не отличился результативными действиями.