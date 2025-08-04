Футбол
4 августа, 01:40

Лукман подал запрос на трансфер из «Аталанты»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Аталанты» Адемола Лукман заявил, что подал запрос на свой трансфер из клуба.

«За последние три года в «Аталанте» я отдал абсолютно все. Не только как футболист, но и как человек. Я всегда носил футболку с гордостью и старался представлять этот клуб и город Бергамо с душой, страстью и самоотдачей. Я приехал сюда с надеждой помочь этому особенному клубу расти, и вместе мы создали воспоминания, которые останутся со мной навсегда. Победа в Лиге Европы и то, как я стоял плечом к плечу с партнерами по команде в тот вечер в Дублине, празднуя победу вместе с нашими болельщиками, стали одним из самых главных поводов для гордости в моей карьере. У меня до сих пор мурашки по коже от воспоминаний об этом.

Я наслаждался каждым моментом, но чувствую, что сейчас, после трех замечательных лет в Бергамо, настало подходящее время двигаться дальше и испытать новое приключение. Несмотря на то что сейчас я получил предложение, соответствующее тому, что мы обсуждали, к сожалению, клуб блокирует эту возможность по непонятным мне причинам. В результате, после многих месяцев нарушенных обещаний и, как мне кажется, плохого обращения со мной как с человеком и профессиональным футболистом, я, к сожалению, чувствую, что у меня нет другого выбора, кроме как высказать то, что считаю правильным, поскольку с меня хватит. Могу подтвердить, что я подал официальную заявку на трансфер», — написал Лукман в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» отклонила предложение «Интера» в 42 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Лукман в 40 матчах забил 20 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего нигерийца в 60 миллионов евро.

