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Лукас Пакета: «Я чувствую себя более уверенно, тренер верит в меня»

5 июля 2020, 17:42
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Полузащитник «Милана» Лукас Пакета поделился мнением об игре на позиции под нападающим.

— Это настоящий я, теперь это Пакета, — цитирует Пакету Sky Sport Italia. — Теперь я чувствую себя более уверенно, тренер верит в меня, я могу расслабиться и хорошо работать, оставаться сосредоточенным в матче и стараться изо всех сил.

Уверенность — это самая важная вещь для футболиста, у меня ее было много в Бразилии, теперь я возвращаю ее, и это все меняет.

В текущем сезоне Пакета провел 24 матча во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.

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