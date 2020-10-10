Лукаку заявил, что хочет вернуться в «Андерлехт»
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что хочет вернуться в «Андерлехт», в составе которого дебютировал в профессиональном футболе.
— Я всегда слежу за «Андерлехтом», — приводит VTM слова Лукаку. — Я обязательно туда вернусь. Тем, кто вырос в этом клубе, всегда этого хочется. Спросите Юри Тилеманса, Леандера Дендонкера. Они все еще следят за командой, потому что помнят о приятных моментах, которые с ними там случились.
Лукаку находился в системе «Андерлехта» с 2006 года, форвард дебютировал в основе команды в 16 лет. В 2011 году он перешел в «Челси» за 15 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.