Лукаку заявил, что хочет вернуться в «Андерлехт»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что хочет вернуться в «Андерлехт», в составе которого дебютировал в профессиональном футболе.

— Я всегда слежу за «Андерлехтом», — приводит VTM слова Лукаку. — Я обязательно туда вернусь. Тем, кто вырос в этом клубе, всегда этого хочется. Спросите Юри Тилеманса, Леандера Дендонкера. Они все еще следят за командой, потому что помнят о приятных моментах, которые с ними там случились.

Лукаку находился в системе «Андерлехта» с 2006 года, форвард дебютировал в основе команды в 16 лет. В 2011 году он перешел в «Челси» за 15 миллионов евро.