Лукаку забил в первом официальном матче за «Интер» после возвращения в команду

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку отличился в матче 1-го тура чемпионата Италии против «Лечче». Он открыл счет уже на 2-й минуте матча — 1:0.

Бельгиец забил гол в первом официальном матче за «Интер» после возвращения в команду.

Миланцы арендовали 29-летнего форварда сборной Бельгии у «Челси» на сезон-2022/23.

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 миллионов евро.