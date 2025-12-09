Лукаку вернулся к тренировкам в «Наполи»
Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку приступил к тренировкам с командой после повреждения, сообщает Pazzi di Fanta.
Ожидается, что 32-летний бельгиец сможет сыграть в матче «Наполи» с «Удинезе» в 15-м туре итальянской Серии А. Игра состоится 14 декабря.
Лукаку получил повреждение в августе и ни разу не выходил на поле в сезоне-2025/26. Нападающий выступает за «Наполи» с лета 2024 года. Он провел за команду 38 матчей, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.
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|Интер
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2
|Наполи
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3
|Рома
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|0-0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Ювентус
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|0
|0
|0
|0-0
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7
|Аталанта
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|0
|0
|0
|0-0
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8
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|0-0
|0
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|23.08
|00:00
|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
|00:00
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
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|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
|00:00
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
|- : -
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