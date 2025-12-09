Лукаку вернулся к тренировкам в «Наполи»

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку приступил к тренировкам с командой после повреждения, сообщает Pazzi di Fanta.

Ожидается, что 32-летний бельгиец сможет сыграть в матче «Наполи» с «Удинезе» в 15-м туре итальянской Серии А. Игра состоится 14 декабря.

Лукаку получил повреждение в августе и ни разу не выходил на поле в сезоне-2025/26. Нападающий выступает за «Наполи» с лета 2024 года. Он провел за команду 38 матчей, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.