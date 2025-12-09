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9 декабря 2025, 16:29

Лукаку вернулся к тренировкам в «Наполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку приступил к тренировкам с командой после повреждения, сообщает Pazzi di Fanta.

Ожидается, что 32-летний бельгиец сможет сыграть в матче «Наполи» с «Удинезе» в 15-м туре итальянской Серии А. Игра состоится 14 декабря.

Лукаку получил повреждение в августе и ни разу не выходил на поле в сезоне-2025/26. Нападающий выступает за «Наполи» с лета 2024 года. Он провел за команду 38 матчей, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.

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Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Наполи
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2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
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 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
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 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 00:00 Рома – Фиорентина - : -
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