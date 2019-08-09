Лукаку считает Конте лучшим тренером в мире

Новичок "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, почему выбрал миланский клуб. Бельгиец заключил пятилетний контракт.

– Я выбрал "Интер", потому что здесь привлекательный проект, – цитирует официальный сайт "Интера" бельгийца. – Думаю, что он движется в верном направлении. Я хочу помочь этой команде достичь поставленных целей. Надеюсь, в конце сезона мы добьемся хороших результатов. Я бы хотел поблагодарить руководство "Интера" за веру в меня.

Конте был ключевым фактором для перехода. Это лучший тренер в мире, он делает игроков сильнее, его карьера говорит сама за себя.

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