Лукаку считает чемпионство «Интера» лучшим моментом в своей карьере

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от чемпионства в серии А.

«Я так счастлив за всех болельщиков «Интера» в мире, за команду, персонал, президента и всех остальных. Это был замечательный год для нас, я действительно горжусь игрой за «Интер». Я сказал своему другу, что лучший способ почувствовать это — побыть с фанатами. Для меня и многих моих товарищей по команде это наш первый чемпионский титул, поэтому мы хотели поделиться с ними этим моментом.

Прошлый год тоже был хорошим для меня, но да, это лучший момент в моей карьере. Это замечательно, и я надеюсь, что так будет и дальше. Я хочу всех поблагодарить, я действительно счастлив», — приводит слова Лукаку Sky Sport Italia.

«Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии сезона-2020/21. Миланский клуб завоевал чемпионский титул в 19-й раз в истории.

В последний раз «Интер» становился чемпионом Италии в сезоне-2009/10. Главный тренер миланского клуба Антонио Конте в четвертый раз выиграл серию А. До этого он трижды побеждал вместе с «Ювентусом».