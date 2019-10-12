Лукаку рассказал, какой эпизод перевернул его сознание в 6 лет

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал случай из детской жизни. Им футболист объясняет свою мотивацию на футбольном поле.

— Мой отец переехал из Конго в Бельгию, чтобы стать футболистом, но платили ему копейки, — цитирует 26-летнего бельгийца Gazzetta dello Sport. — Однажды, когда мне было 6 лет, я вернулся из школы и увидел, как мама тайком разбавляет молоко водой, чтобы оно продержалось всю неделю. В тот момент я понял, насколько мы бедны. С тех пор каждую тренировку я провожу, как финальный матч.

В текущем сезоне Лукаку провел на поле 10 матчей, в которых забил 6 голов.