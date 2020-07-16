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Лукаку пропустит матч со СПАЛом. Конте дал игроку отдых перед встречей с «Ромой»

20:16
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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку пропустит матч 33-го тура чемпионата Италии против СПАЛа, сообщает Sky Italia.

По сведениям источника, главный тренер миланцев Антонио Конте даст основному форварду команды отдых, чтобы он восстановил силы перед встречей с «Ромой».

В текущем сезоне Лукаку, арендованный у «МЮ», провел 42 матча за «Интер» во всех турнирах, в которых забил 26 голов и сделал 5 результативных передач.

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