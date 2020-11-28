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Лукаку пропустит матч с «Сассуоло» ради Лиги чемпионов

05:49
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку не сыграет в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло». По информации Sky Sport Italia, 27-летний бельгиец получил отдых, чтобы лучше подготовиться к 5-му туру группового турнира Лиги чемпионов. В нападении миланцев в субботу сыграют Алексис Санчес и Лаутаро Мартинес.

В этом сезоне Лукаку забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи в 10 встречах.

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