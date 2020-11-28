Лукаку пропустит матч с «Сассуоло» ради Лиги чемпионов
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку не сыграет в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло». По информации Sky Sport Italia, 27-летний бельгиец получил отдых, чтобы лучше подготовиться к 5-му туру группового турнира Лиги чемпионов. В нападении миланцев в субботу сыграют Алексис Санчес и Лаутаро Мартинес.
В этом сезоне Лукаку забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи в 10 встречах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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