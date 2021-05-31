Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Лукаку признан самым ценным игроком сезона в чемпионате Италии

19:36
Ромелу Лукаку. Фото Instagram
Ромелу Лукаку. Фото Instagram
Теги:

Самым ценным игроком прошедшего сезона в чемпионате Италии признан форвард «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает официальный Twitter турнира 31 мая.

28-летний бельгиец в завершившейся кампании провел 36 матчей в серии А. В его активе 24 гола и 11 результативных передач.

«Интер» в прошлом сезоне завоевал чемпионский титул.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чемпионат мира-2021, расписание и результаты 31 мая: Россия — Швеция и другие матчи
Стал известен расклад, при котором Россия может не попасть в плей-офф чемпионата мира
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
Чехия — Дания: все голы матча чемпионата мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд