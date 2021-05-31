Лукаку признан самым ценным игроком сезона в чемпионате Италии
19:36
Самым ценным игроком прошедшего сезона в чемпионате Италии признан форвард «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает официальный Twitter турнира 31 мая.
?MVP 2020/2021?— Lega Serie A (@SerieA) May 31, 2021
Migliore in assoluto: @RomeluLukaku9 ! ?
Strapotere atletico, tecnica superiore e assoluto trascinatore. I numeri della sua stagione sono straordinari: 24 gol e 11 assist! https://t.co/oNZ4nupzZV#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/wsnnNCt4fd
28-летний бельгиец в завершившейся кампании провел 36 матчей в серии А. В его активе 24 гола и 11 результативных передач.
«Интер» в прошлом сезоне завоевал чемпионский титул.
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