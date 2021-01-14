Лукаку признан лучшим бельгийским игроком, выступающим за рубежом

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку ризнан лучшим игроком Бельгии в 2019 году, выступающим за границей.

«Я хочу поблагодарить Бога за то, что он поставил меня в такое положение. Спасибо моим товарищам по команде в «Интере» и сборной Бельгии, вы, парни, каждый раз ставите меня в отличное положение! Спасибо обоим тренерским штабам за то, что сделали меня лучше», — написал Лукаку в Twitter.