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Лукаку попрощался с Антонио Конте: «Играть за вас было удовольствием!»

09:15
Антонио Конте и Ромелу Лукаку. Фото Global Look Press.
Антонио Конте и Ромелу Лукаку. Фото Global Look Press.
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку в своем Instagram попрощался с Антонио Конте, который вчера, 26 мая, покинул пост главного тренера миланского клуба.

«Впервые мы пообщались в 2014 году, с тех пор между нами связь. У нас было много моментов начать совместную работу, но только богу известно, почему этого не произошло раньше. Вы пришли в мою жизнь в нужное время и изменили меня как футболиста.

Победа — это самое важное для вас, и я рад, что именно вы были моим тренером. Играть за вас было удовольствием! Спасибо за все», — написал Лукаку.

Ранее сообщалось, что из-за ухода Конте Лукаку также может покинуть команду. В этом сезоне 28-летний футболист забил 24 гола и сделал 11 результативных передач в 36 матчах серии А. «Интер» по итогам розыгрыша стал чемпионом Италии.

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