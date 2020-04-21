Лукаку подозревает, что футболисты «Интера» могли переболеть коронавирусом в январе

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что в январе многие игроки команды переболели. Он добавил, что не знает, был ли это коронавирус.

«В декабре у нас была неделя выходных, потом мы вернулись к работе, и я клянусь, что 23 из 25 игроков заболели, — цитирует Лукаку Football Italia. — Я не шучу. Мы играли против «Кальяри» Раджи Наингголана, и через 25 минут один из наших защитников был заменен примерно через 25 минут. Он не мог продолжать и почти потерял сознание (в матче c «Кальяри» на 17-й минуте был заменен защитник «Интера» Милан Шкриньяр — прим. «СЭ»). У всех был кашель и высокая температура. Когда я разминался, я чувствовал, что мне жарче, чем обычно. До этого у меня несколько лет не было повышенной температуры.

После матча у нас был запланирован ужин с гостями из Puma, но я поблагодарил их и сразу отправился в кровать. Нам не делали тесты на коронавирус, и мы никогда точно не узнаем, был ли это он. Семь наших игроков живут на одной улице. В этом разница с Англией существенная, потому что там мы ходили поужинать раз в четыре месяца, а здесь — раз в четыре недели».

По последним данным, в мире зафиксированы 2 503 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 171 809 человек, выздоровело — 659 462.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.