Лукаку намерен завершить карьеру в «Андерлехте»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку назвал клуб, в котором планирует завершить карьеру.

«Я всегда говорил, что закончу карьеру в моем клубе — в «Андерлехте». И при этом я буду не доигрывающим, а находящимся в как можно лучшей форме футболистом», — цитирует Лукаку Laatstae Nieuws.

Контракт 27-летнего бельгийца с «Интером» рассчитан до июня 2024 года.

Ранее нападающий был признан лучшим игроком Бельгии в прошедшем году, выступающим за границей.