Лукаку намерен завершить карьеру в «Андерлехте»
12:07
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку назвал клуб, в котором планирует завершить карьеру.
«Я всегда говорил, что закончу карьеру в моем клубе — в «Андерлехте». И при этом я буду не доигрывающим, а находящимся в как можно лучшей форме футболистом», — цитирует Лукаку Laatstae Nieuws.
Контракт 27-летнего бельгийца с «Интером» рассчитан до июня 2024 года.
Ранее нападающий был признан лучшим игроком Бельгии в прошедшем году, выступающим за границей.
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