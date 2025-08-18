Лукаку может пропустить несколько месяцев из-за травмы бедра
Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку получил серьезную травму в товарищеском матче против «Олимпиакоса» (2:1), сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Отмечается, что 32-летний футболист прошел обследование, которое выявило у него повреждение прямой мышцы бедра левой ноги. Лукаку приступил к реабилитации и в ближайшее время пройдет консультацию хирурга.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, нападающий пропустит минимум три месяца.
В сезоне-2024/25 Лукаку провел 38 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 11 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|8
|1
|3
|19-11
|25
|
2
|Интер
|11
|8
|0
|3
|26-12
|24
|
3
|Рома
|11
|8
|0
|3
|12-5
|24
|
4
|Болонья
|12
|7
|3
|2
|21-8
|24
|
5
|Милан
|11
|6
|4
|1
|17-9
|22
|
6
|Ювентус
|12
|5
|5
|2
|15-11
|20
|
7
|Комо
|11
|4
|6
|1
|12-6
|18
|
8
|Сассуоло
|11
|5
|1
|5
|14-12
|16
|
9
|Лацио
|11
|4
|3
|4
|13-9
|15
|
10
|Удинезе
|12
|4
|3
|5
|12-20
|15
|
11
|Кремонезе
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
12
|Торино
|11
|3
|5
|3
|10-16
|14
|
13
|Аталанта
|12
|2
|7
|3
|14-14
|13
|
14
|Кальяри
|12
|2
|5
|5
|12-17
|11
|
15
|Парма
|12
|2
|5
|5
|9-15
|11
|
16
|Лечче
|11
|2
|4
|5
|8-14
|10
|
17
|Пиза
|11
|1
|6
|4
|8-14
|9
|
18
|Дженоа
|12
|1
|5
|6
|11-19
|8
|
19
|Фиорентина
|12
|0
|6
|6
|10-19
|6
|
20
|Верона
|12
|0
|6
|6
|7-18
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|17:00
|Кальяри – Дженоа
|3 : 3
|22.11
|17:00
|Удинезе – Болонья
|0 : 3
|22.11
|20:00
|Фиорентина – Ювентус
|1 : 1
|22.11
|22:45
|Наполи – Аталанта
|3 : 1
|23.11
|14:30
|Верона – Парма
|1 : 2
|23.11
|17:00
|Кремонезе – Рома
|- : -
|23.11
|20:00
|Лацио – Лечче
|- : -
|23.11
|22:45
|Интер – Милан
|- : -
|24.11
|20:30
|Торино – Комо
|- : -
|24.11
|22:45
|Сассуоло – Пиза
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|5
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Эмиль Хольм
Болонья
|4
|
|
Яри Вандепутте
Кремонезе
|4
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|9
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|6
|1
|1
Новости