Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

18 августа, 15:54

Лукаку может пропустить несколько месяцев из-за травмы бедра

Алина Савинова

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку получил серьезную травму в товарищеском матче против «Олимпиакоса» (2:1), сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Отмечается, что 32-летний футболист прошел обследование, которое выявило у него повреждение прямой мышцы бедра левой ноги. Лукаку приступил к реабилитации и в ближайшее время пройдет консультацию хирурга.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, нападающий пропустит минимум три месяца.

В сезоне-2024/25 Лукаку провел 38 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 11 результативных передач.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Наполи
Серия А
Читайте также
Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Ушаков назвал важным визит Путина в Индию в декабре
В Минобороны сообщили о дальнейшем расширения контроля в Днепропетровской области
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Защитник Коко, которым интересуется «Спартак», начнет сезон в стартовом составе «Торино»

«Верона» и «Специя» вышли в 1/16 финала Кубка Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 8 1 3 19-11 25
2
 Интер 11 8 0 3 26-12 24
3
 Рома 11 8 0 3 12-5 24
4
 Болонья 12 7 3 2 21-8 24
5
 Милан 11 6 4 1 17-9 22
6
 Ювентус 12 5 5 2 15-11 20
7
 Комо 11 4 6 1 12-6 18
8
 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
9
 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
10
 Удинезе 12 4 3 5 12-20 15
11
 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
12
 Торино 11 3 5 3 10-16 14
13
 Аталанта 12 2 7 3 14-14 13
14
 Кальяри 12 2 5 5 12-17 11
15
 Парма 12 2 5 5 9-15 11
16
 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
17
 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
18
 Дженоа 12 1 5 6 11-19 8
19
 Фиорентина 12 0 6 6 10-19 6
20
 Верона 12 0 6 6 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 17:00 Кальяри – Дженоа 3 : 3
22.11 17:00 Удинезе – Болонья 0 : 3
22.11 20:00 Фиорентина – Ювентус 1 : 1
22.11 22:45 Наполи – Аталанта 3 : 1
23.11 14:30 Верона – Парма 1 : 2
23.11 17:00 Кремонезе – Рома - : -
23.11 20:00 Лацио – Лечче - : -
23.11 22:45 Интер – Милан - : -
24.11 20:30 Торино – Комо - : -
24.11 22:45 Сассуоло – Пиза - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Риккардо Орсолини
Риккардо Орсолини

Болонья

 5
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич

Милан

 4
П
Эмиль Хольм
Эмиль Хольм

Болонья

 4
Яри Вандепутте
Яри Вандепутте

Кремонезе

 4
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 4
И К Ж
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 9 1 2
Реда Белаян
Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян
Первис Эступиньян

Милан

 6 1 1
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости