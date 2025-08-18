Лукаку может пропустить несколько месяцев из-за травмы бедра

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку получил серьезную травму в товарищеском матче против «Олимпиакоса» (2:1), сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Отмечается, что 32-летний футболист прошел обследование, которое выявило у него повреждение прямой мышцы бедра левой ноги. Лукаку приступил к реабилитации и в ближайшее время пройдет консультацию хирурга.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, нападающий пропустит минимум три месяца.

В сезоне-2024/25 Лукаку провел 38 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 11 результативных передач.