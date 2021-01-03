Лукаку может пропустить матчи с «Ювентусом» и «Ромой» из-за травмы

«Интер» одержал крупную победу над «Кротоне» (6:2) в матче 15-го тура чемпионата Италии. Форвард Ромелу Лукаку, отметившийся в этой игре голом и результативной передачей, на 75-й минуте был заменен в связи с повреждением, сообщает La Gazzetta dello Sport. У него диагностирована травма правого бедра.

Вероятно, форвард не сыграет с «Сампдорией» 6 января и «Ромой» 10-го. Перспективы его участия в матчах с «Фиорентиной» (13 января) и «Ювентусом» (17 января) станут ясны после медицинского обследования.

В нынешнем сезоне 27-летний Лукаку забил 12 мячей за 14 игр в серии А.