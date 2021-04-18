Лукаку летом может вернуться в АПЛ
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку в следующем сезоне может вернуться в английскую премьер-лигу, утверждает The Athletic со ссылкой на некоторых директоров клубов и агентов.
В нынешнем сезоне 27-летний бельгиец провел за «Интер» 37 матчей во всех турнирах. В них форвард записал на свой счет 27 голов и 8 результативных передач.
Напомним, что в Англии Ромелу Лукаку в свое время играл за «Челси», «Вест Бромвич», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
Методология
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