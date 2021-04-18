Лукаку летом может вернуться в АПЛ

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку в следующем сезоне может вернуться в английскую премьер-лигу, утверждает The Athletic со ссылкой на некоторых директоров клубов и агентов.

В нынешнем сезоне 27-летний бельгиец провел за «Интер» 37 матчей во всех турнирах. В них форвард записал на свой счет 27 голов и 8 результативных передач.

Напомним, что в Англии Ромелу Лукаку в свое время играл за «Челси», «Вест Бромвич», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».